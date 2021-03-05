Ничего святого! Диетолог развеяла три мифа о похудении

Во-первых, врач заявила, что углеводы необходимы для организма, поэтому нельзя полностью отказываться от них ради стройной фигуры. “Это самое лучшее топливо для мозга”, — отметила Форд. По ее словам, при недостатке углеводов организм начнет сначала сжигать белки, а уже только потом — жиры.

Диетолог призвала включать в рацион сложные углеводы: батат, бурый рис, а также цельнозерновые макароны и хлеб. При этом Форд отметила, что не стоит полностью исключать из рациона обычные макароны, хлеб и картофель, если они нравятся человеку. Эти продукты просто лучше начать есть реже и маленькими порциями.

Во-вторых, австралийка объяснила, что безглютеновые продукты далеко не всегда лучше обычных. Они часто проходят больше стадий обработки, теряя при этом свои полезные свойства, а еще в них меньше клетчатки. Форд призвала людей, у которых нет непереносимости клейковины, есть обычные продукты.

В-третьих, нутрициолог отметила, что колебания веса в течение дня и недели совершенно нормальны. Форд добавила, что, хотя многих худеющих злит, что цифра на весах не уменьшается, а скачет туда-сюда, с этим ничего нельзя поделать. “Изменения веса зависят от того, сколько человек съел и выпил, от количества физической нагрузки и качества сна”, — объяснила она. По ее словам, колебания веса за сутки могут достигать до 2,7 килограмма.