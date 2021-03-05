Переехавший в Россию француз рассказал, что больше всего поразило его в русских

Янн Сотти утверждает, что в России меньше ограничений для борьбы с распространением коронавируса, чем во Франции. По его мнению, это объясняется тем, что у русских отсутствует страх смерти. “Они — фаталисты, — считает он. — Смерть — часть их жизни. Думаю, именно поэтому здесь наблюдается ослабление защитных мер”.

Переехавший в Россию французский предприниматель отметил, что свою роль в более спокойном отношении россиян к пандемии сыграла нехватка информации. “Нас меньше пугают, меньше говорят о разных штаммах, цифрах, условиях в больницах”, — объясняет он.

Сотти полагает, что российский подход к борьбе с пандемией оказался эффективнее, чем французский. “Руководство принимает решения быстрее, консультируется с меньшим числом людей, — говорит он. — Если оно ошибается, то стучит кулаком по столу и принимает ответственность”.

Хотя Сотти живет в Москве с 2001 года, он уверен, что в России существует традиция ношения масок. По его версии, россияне носят маски не по принуждению, а из вежливости и гражданской ответственности.