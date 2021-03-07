Названы продукты, наиболее опасные для женских красоты и здоровья

Специалист заявила, что женщинам особенно важно следить за калорийностью рациона, так как лишний вес может привести к гинекологическим заболеваниям, развитию онкологических болезней и бесплодию. Чтобы ограничить количество калорий, Круглова призвала избегать продуктов, в которых много насыщенных жиров.

“Это жирные сорта мяса, жирные колбасные изделия, мясные полуфабрикаты с повышенным содержанием жира. Они не должны быть в рационе ежедневно”, — наставляет доктор.

Также диетолог рекомендовала подсчитывать число простых углеводов в рационе: оно не должно превышать 40-50 граммов в день. Врач объяснила, что избыток простых сахаров может негативно влиять на синтез коллагена, что сказывается на здоровье кожи. Особенно много сахара содержится в сладостях, а также в йогуртах с фруктовыми наполнителями.