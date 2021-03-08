В России решили не наказывать участников несанкционированного митинга снеговиков

Хотя во время разгона полиция действовала особенно жестко (митингующих буквально уничтожили, а плакаты отобрали), дело об административном правонарушении в отношении организатора акции, активистки движения “Поморье — не помойка” Елены Калининой, возбуждать не стали.

4 марта Калинина опубликовала на своей странице в ВК фотографию письма из полиции с уведомлением о прекращении проверки в связи с отсутствием состава правонарушения. “Снеговики оправданы. Я за них рада!” — написала Калинина.