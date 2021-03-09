Кирилл Кяро о таллиннских пробках: "Теперь они уже почти приближаются к московским, по-моему, — и это грустно"

- Что в Таллинне изменилось за последние 10-15 лет?

- С того момента, как я уехал, много чего изменилось и в Таллинне, и в Москве.

В Таллинне мне очень нравится архитектура новых районов, такой нет в Москве — причем я знаю, что это проекты эстонских архитекторов. Очень интересно гулять, например, по Каламая: постоянно видишь необычные современные дома, и они существуют в ансамбле с историческими зданиями, и у каждого есть какая-то индивидуальность. И таких районов много! Те же Ротерманни, Пельгулинн, Ноблесснер. И новая набережная Рейди теэ: мне было жаль, что из-за строительства рубили столетние деревья, но очень понравилось то, что в итоге получилось.