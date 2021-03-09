Кирилл Кяро о таллиннских пробках: "Теперь они уже почти приближаются к московским, по-моему, — и это грустно"(21)
- Что в Таллинне изменилось за последние 10-15 лет?
- С того момента, как я уехал, много чего изменилось и в Таллинне, и в Москве.
В Таллинне мне очень нравится архитектура новых районов, такой нет в Москве — причем я знаю, что это проекты эстонских архитекторов. Очень интересно гулять, например, по Каламая: постоянно видишь необычные современные дома, и они существуют в ансамбле с историческими зданиями, и у каждого есть какая-то индивидуальность. И таких районов много! Те же Ротерманни, Пельгулинн, Ноблесснер. И новая набережная Рейди теэ: мне было жаль, что из-за строительства рубили столетние деревья, но очень понравилось то, что в итоге получилось.
Москва за это время изменилась так, что ее не узнать. Я помню Москву 90-х годов — это был огромный очень грязный город. Сейчас это удивительно чистый 15-миллионный мегаполис, при том, что в нем живут люди разных национальностей, с разными культурами. Я мало пользуюсь городским транспортом, поэтому для меня было откровением, что помимо метро, а оно сильно разрослось и доходит уже в подмосковные города, появился и наземный железнодорожный транспорт, которым тоже можно много куда добраться. Москва опоясана трассами, потоками, развязками, и добираться без личной машины очень легко.
Таллинн в этом плане, мне кажется, меньше развит, но тоже много делается для того, чтобы люди больше пользовались общественным транспортом, а не личным. Один только бесплатный общественный транспорт многого стоит! Но при этом если раньше о пробках в Таллинне говорить было смешно, то теперь они уже почти приближаются к московским, по-моему, — и это грустно.