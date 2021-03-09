Определены ТОП-5 продуктов долголетия

В результате исследований выяснилось, что те, кто ест два раза в день фрукты и три — овощи, реже страдают сердечно-сосудистыми, а также онкологическими заболеваниями и живут дольше ровесников.

Одним из самых полезных фруктов специалисты называют яблоки. Регулярное употребление этих фруктов предотвращает развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, защищает мозг от старения и увеличивает продолжительность жизни.

Замедлить старение мозга и улучшить когнитивные функции может шпинат и различные виды салатов. Американские неврологи выяснили, что одно такое блюдо в день помогает дольше сохранять хорошую память и защищает от деменции.

Среди продуктов, которые потенциально способны увеличивать продолжительность жизни, специалисты часто называют морковь. В ней есть каротиноиды, способные предотвратить преждевременное старение, развитие ожирения, диабета, сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Кроме того, регулярное употребление помидоров предотвратит преждевременное старение, развитие ожирения, диабета, сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Выдержанные сорта сыра, такие как чеддер, бри и пармезан, а также соя и кукуруза, могут значительно увеличить продолжительность жизни. Дело в содержащемся в них химическом веществе спермидине: оно снижает артериальное давление, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и защищает от возникновения рака печени.