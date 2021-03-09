ВИДЕО | Лайфхак недели — новый способ нарезки лука

Девушка рассказала, что один из плюсов ее техники заключаются в том, что лука практически не надо касаться руками. Кроме того, если нарезать лук ее способом, то почти не надо лить слезы.

По словам блогерши, сначала нужно очистить лук и отрезать его верхнюю часть, чтобы он ровно лежал на доске (а вот нижнюю не надо: она нам еще пригодится). Затем нужно ножом разделить лук на дольки, соблюдая между ними расстояние примерно в один сантиметр. После этого его нужно перевернуть набок и нарезать. В результате получаются небольшие кусочки.

“Мне говорили, что способ, которым я нарезаю лук, считается странным, но для меня он — единственный, который имеет смысл. Нет вот этого нарезания на мелкие кусочки и необходимости постоянно держать его”, — пояснила Линдси.

Один из комментаторов заявил, что такой способ является лучшим из возможных: “Это не странно, это же гениально!” Другой юзер посчитал, что стандартный способ нарезать лук был ошибкой. Нашелся и пользователь, который заявил, что делает так же, как и Линдси, но думает, что никто больше не додумался до этого.

Впрочем, как говорится, все новое — хоршо забытое старое. Вот какой способ нарезки лука показывал еще 10 лет назад знаменитый Джейми Оливер. Отличий два: Оливер предвариельно режет лук пополам, а разрезы на дольки делаются параллельно друг другу, в то время как у Линдси — по "радиусам": от внешнего слоя к центру.