Руководитель таллиннского клуба "Что? Где? Когда?" просит поддержки знатоков, чтобы избежать банкротства
Антон, вы открыли проект на hooandja.ee и в первые же сутки собрали около 5000 евро. Поздравляю!
Это был очень неожиданный и приятный сюрприз, а также своеобразный экзамен для нашей команды. Раз просьба о поддержке вызвала такой отклик, то очевидно, что мы делаем нужное дело. Мне хотелось бы в этом интервью лично поблагодарить всех, кто помог и поможет нам в рамках этой краудфандинговой кампании, но, боюсь, этот список получится слишком длинным. Поэтому от лица коллектива “Северной Совы” (название клуба — прим. RusDelfi) хочу сказать спасибо за то, что вы с нами!
Какие вложения нужны клубу интеллектуальных игр, чтобы пережить коронакризис?
Все зависит от продолжительности локдауна. Как я вижу, пока определенности в этом вопросе просто нет. Ограничения установлены на конкретный срок, но он может быть продлен. Чтобы почти гарантированно пережить трудные времена, нам нужно собрать от 6 до 9 тысяч евро. Эта сумма позволит нам не допустить долгов по аренде помещения и не задерживать оплату других регулярных счетов, а также провести какие-то улучшения в самом клубе.
Расскажите немного, как всё устроено в клубе. Сколько команд играют, что за игры проходят, что заказывают во время игр?
Разные мероприятия собирают различное число команд и игроков. Вне конкуренции — воскресное спортивное “Что? Где? Когда?”. До жестких ограничений мы собирали более двадцати команд за один игровой день. Очень популярен квиз “Эврика” — старейшее игровое мероприятие в Таллинне, которое бессменно организует и проводит Александр Ведехин. Игры проходят два дня подряд — по вторникам и средам и до карантина собирали также более двадцати команд. Есть и нишевые квизы. Например, Сергей Донецков создал уникальный формат — игру “Second Chance” на английском языке. В нее играют и таллиннцы, и англоязычные экспаты. Здесь уже не такая большая аудитория, но это действительно уникальный формат. До десяти команд играют в квиз “Без дураков”, который придумал известный телезнаток Ровшан Аскеров, а в Таллинне проводит Алексей Макагонов. По пятницам у нас проходят бесплатные открытые вечера игр, которые готовят и проводят сами члены клуба. В такой день можно и поиграть, и, если заранее подготовиться, то попробовать себя в роли ведущего. Во время игр мы обеспечиваем кухню. Стараемся делать упор на недорогих, но вкусных блюдах: супы, паста, вок, домашняя кухня. Кто-то приходит к нам после работы и полноценно ужинает (квизы, как правило, начинаются в 19 часов), кто-то пьет чай. Разумеется, работает бар.
У себя на странице вы нередко высказывались в духе — лучше всё было закрыть сразу. Почему вы — сторонник радикальных мер?
Я не могу назвать себя специалистом, но мне кажется, что было бы логично воспользоваться такими преимуществами Эстонии, как небольшая численность населения и отсутствие мегаполисов, и попытаться ограничить распространение вируса во время второй волны, так сказать, на начальной стадии. Мы помним, что довольно внезапные и жесткие меры весной 2020 года дали свой результат. Летом о ЧП уже мало вспоминали, и люди получили свободу не только от ограничений, но и от вируса. Поэтому было удивительно, что при более пугающих цифрах и, что важно, темпах их роста, осенне-зимние ограничения вводились поэтапно. Я думаю, что многие бы согласились потерпеть, как это было весной, но избежать того шока, что мы имеем сейчас. Самое удивительное в этой ситуации для меня, это то, что вместо проверенного на практике и успешно сработавшего плана стали проводить эксперименты. Например, закрывали страну по регионам. Но мы же живем не в США или Бразилии, где совсем другие расстояния. Два часа поездки, и ты из фактически “карантинной зоны” попадаешь туда, где все открыто, а вируса как бы нет. Естественно, вирус стал распространяться быстрее. Впрочем, теперь уже поздно об этом говорить. Сейчас мы все оказались в другой реальности, и будем надеяться, что принимаемые меры дадут результат.
В некоторые интеллектуальные игры, например, в “Что? Где? Когда?” играют студенты и школьники. Не пробовали зайти в соответствующие управления за поддержкой?
Школьному “Что? Где? Когда?” оказывается поддержка. И Сергей Сербин, вероятно, главный энтузиаст и даже, пожалуй, отец-основатель всего движения интеллектуальных игр в Эстонии, прекрасно руководит работой по организации школьных мероприятий. Мы с ним активно сотрудничаем, предоставляем свою площадку для проведения юношеских турниров. С молодежным движением ситуация несколько иная. Можно сказать, что в последние годы в Таллинне практически не было студенческих команд. Многие школьники просто не продолжают играть и тренироваться, став студентами. Мы пытаемся изменить такое положение дел. Сейчас мы стараемся создать прослойку новых команд и игроков, и, что приятно, видим, что молодежи это нужно. Есть очень активные студенты и преподаватели, которые нам в этом помогают. Например, Георгий Талисайнен делает большую работу по популяризации интеллектуальных игр в Таллинне. В Тарту Михаил Папков тренирует студентов ТУ, и молодежная команда оттуда выиграла Чемпионат Эстонии по “Что? Где? Когда?” в своей возрастной категории. Надеемся, что благодаря усилиям Фёдора Шамонина появится студенческая команда в Нарве. Если студенческое движение окрепнет, то мы попытаемся обратить на него внимание и попросить какой-то централизованной поддержки.
Осенью на телеканале ETV+ вышло местное Что? Где? Когда? Во-первых, как у вас впечатления от игр. Во-вторых, как это сказалось на клубе?
Это очень интересный вопрос. Здесь для начала нужно вспомнить, как появилась сама спортивная версия игры “Что? Где? Когда?”. Телепередача получила огромную популярность, но для всех желающих не хватало мест ни за игровым столом, ни в команде телезрителей. Естественно, не могла не появиться, так сказать, более доступная, народная и открытая версия игры. Затем эта игра получила свои отличительные черты, стала самостоятельным форматом. Но в основе “спортивки” всегда лежала и будет лежать телеверсия. Участие в игре за “тем самым столом”, я уверен, очень желанное достижение для подавляющего большинства тех, кто увлекается интеллектуальными играми, и я не исключение. Поэтому для меня это было чем-то вроде закрытия гештальта — наконец-то удалось сыграть в смокинге и против волчка. Добавлю, что эстонская телеверсия получилась просто отличной, работа была проделана очень профессионально. Все мы надеемся на второй сезон. После серии программ в клубе появились новые лица. Думаю, что передача внесла огромный вклад в популяризацию интеллектуальных игр в Эстонии.
Виртуальные игры в интернете? Почему они не спасают?
Если кратко, то их стало очень много. Огромный выбор вариантов онлайн-квизов — это прекрасно для игроков, но не очень здорово для организаторов. Разумеется, кто-то способен поставить процесс на поток и превратить в бизнес, но таких людей и команд мало. Если говорить о нашей аудитории, то далеко не всем “заходит” онлайн. Кто-то видит в интеллектуальных играх в первую очередь возможность личного, невиртуального общения, поэтому просто не играет по интернету, а ждет, когда снова можно будет собираться вместе. Нам онлайн, безусловно, помог продержаться в январе. Мы работали с девяти утра до часу ночи почти ежедневно и проводили достаточно много игр. Но спасти онлайн, конечно, не может. Так, помещение в двести квадратов мы вынужденно использовали в качестве студии. Согласитесь, это не слишком рационально.
В мировом движении “Что? Где? Когда?” тысячи команд. Есть иерархия, турниры, чемпионат мира. Что со всем этим будет, когда пандемия закончится?
Я настроен оптимистично. Уверен, что доступность онлайн-игр в период пандемии скажется на всем движении позитивно. Здесь есть два важных момента. Во-первых, как я уже отметил, для многих самое интересное — это очные игры, фестивали. Рано или поздно, но ограничения будут отменены, и люди вернутся к привычным играм, и мне кажется, что эти мероприятия будут очень многолюдными и насыщенными. Во-вторых, “год онлайна” привлек в движение немало новичков. Начать играть из дома — это просто. И многие, кто с этого начал, продолжат это делать и в очном формате. А это значит, что появятся новые команды и клубы.
У людей во время пандемии стало больше свободного времени. Как им поиграть в интеллектуальные игры?
Советую поискать подходящий квиз в онлайне. С этим проблем сейчас нет, выбор действительно огромен, и организаторы всегда сообщают уровень сложности конкретной игры, поэтому будет возможность выбрать что-то интересное. Мы тоже проводим и квизы, и турниры по “Что? Где? Когда?”, чтобы наши завсегдатаи не скучали во время карантина. Самое важное — понимать, что любые интеллектуальные игры — это “спорт без порога вхождения”. Для участия не нужно обладать какими-то сверхспособностями, важно только желание.
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