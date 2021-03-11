Руководитель таллиннского клуба "Что? Где? Когда?" просит поддержки знатоков, чтобы избежать банкротства

Я не могу назвать себя специалистом, но мне кажется, что было бы логично воспользоваться такими преимуществами Эстонии, как небольшая численность населения и отсутствие мегаполисов, и попытаться ограничить распространение вируса во время второй волны, так сказать, на начальной стадии. Мы помним, что довольно внезапные и жесткие меры весной 2020 года дали свой результат. Летом о ЧП уже мало вспоминали, и люди получили свободу не только от ограничений, но и от вируса. Поэтому было удивительно, что при более пугающих цифрах и, что важно, темпах их роста, осенне-зимние ограничения вводились поэтапно. Я думаю, что многие бы согласились потерпеть, как это было весной, но избежать того шока, что мы имеем сейчас. Самое удивительное в этой ситуации для меня, это то, что вместо проверенного на практике и успешно сработавшего плана стали проводить эксперименты. Например, закрывали страну по регионам. Но мы же живем не в США или Бразилии, где совсем другие расстояния. Два часа поездки, и ты из фактически “карантинной зоны” попадаешь туда, где все открыто, а вируса как бы нет. Естественно, вирус стал распространяться быстрее. Впрочем, теперь уже поздно об этом говорить. Сейчас мы все оказались в другой реальности, и будем надеяться, что принимаемые меры дадут результат.