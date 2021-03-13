Учительница ушла из школы после запрета вести TikTok

По словам россиянки, она отработала в школе два года. В начале 2021 года она начала публиковать в соцсети шуточные ролики о своей работе. Начальство увидело в них “нарушение морального кодекса” и “обесценивание статуса учителя”. По данным издания, видео, в котором Сергеева с мужем снялись в банных халатах, сравнили с “латентной порнографией”.

“Мне очень обидно за себя и уже давно. Учитель всем что-то должен и не имеет права на личную жизнь. Обязан быть божеством, которое не ест, не ходит в туалет. Он должен только учить, а не кривляться перед камерой — так выглядит моральный кодекс, по мнению руководства школы”, — рассказала Сергеева.

В результате учительница уволилась по собственному желанию. Как пишет Readovka, она выучилась на мастера по наращиванию ресниц и теперь занимается этим.