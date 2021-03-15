Братья-близнецы женились на сестрах-близняшках и стали жить одной большой семьей

20-летний Эллуанда Джулианоп Хидайят начал встречаться с 19-летней Рани Нураени, когда они вместе учились в школе. Затем они решили свести 20-летнего брата-близнеца Эллуанды Эллвинди Джунианфи и 19-летнюю сестру Рани Рину Нураени.

27 февраля состоялась их совместная свадьба, и теперь они живут в одном доме. Молодожены признались, что иногда им бывает трудно понять, кто есть кто. «Иногда мы путаемся. Я говорю с Рани, а оказывается, что это Рина», — рассказал Эллвинди.

51-летний отец братьев Нопи Хидайят рассказал, что был в шоке, когда Эллвинди представил свою девушку семье. Тем не менее ни одна из пар до сих пор не устала от общества другой. Четверка даже съездила отдохнуть вместе с другими членами семьи.