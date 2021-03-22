ВИДЕО | Шок! 8-летняя Милана выставляла в Сети страстные поцелуи с 13-летним. Откровенный контент снимала мама

Ксения Бородина может быть довольна: на столь возмутившую ее историю про “роман” 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего Павла Пэла, обратили внимание нужные люди. В итоге аккаунты обоих детей заблокировали в соцсети Likee.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба.

“Очень важно, чтобы социальные сети сознательно относились к контенту, который в них публикуется, в частности это касается контента с участием детей. После инцидента, который получил большой общественный резонанс, аккаунты ’’юных блогеров’’ в сети Likee были заблокированы. Поступило сообщение от официальных представителей социальной сети, которые возмущены таким контентом. Я считаю, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны ответственно относиться к публикуемому материалу. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние”, — отметил детский омбудсмен.

Как известно, полиция уже открыла уголовное производство из-за отношений юных блогеров.

У себя в сториз Милана разместила видео, в котором сообщила фолловерам: “Пресса под домом. Весь двор на ушах”.

Судя по счастливой улыбке Миланы в Инстаграме, девочка совершенно не понимает резонанса, который был вызван ее отношениями с подростком. На чувства ребят никак не влияют ни негативные комментарии, ни угрозы со стороны органов власти.

Отношения ребят комментируют звезды, психологи. По словам Екатерины Гольцберг, у девочки произошла серьезная подмена понятий:

“Я не смогла представить будущее такого ребенка. Как психолога меня это больше всего смущает. Ее поведение не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. Из-за таких амбиций родителей ребенок искусственно взрослеет. Получается так, что у нее почти отсутствует детская часть жизни. Она сразу попадает в другую реальность, которая вовсе не коррелируется с тем, что происходит у нее в душе”, — отметила психолог.