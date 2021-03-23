23.03.2021, 12:27
Продукты, чаще всего приводящие к отравлениям(1)
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Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин назвал продукты, употребление которых чаще всего приводит к пищевому отравлению. Об этом кандидат медицинских наук заявил в беседе с радио Sputnik.
Специалист объяснил, что отравиться можно любой едой или напитками, если они некачественные. Тем не менее он отметил, что все же чаще это происходит из-за молочных продуктов, так как они имеют очень небольшой срок годности. Он добавил, что при неправильном хранении творога, сметаны и других производных молочной продукции образуется хорошая среда для развития бактериальной флоры.