Продукты, чаще всего приводящие к отравлениям

Специалист объяснил, что отравиться можно любой едой или напитками, если они некачественные. Тем не менее он отметил, что все же чаще это происходит из-за молочных продуктов, так как они имеют очень небольшой срок годности. Он добавил, что при неправильном хранении творога, сметаны и других производных молочной продукции образуется хорошая среда для развития бактериальной флоры.