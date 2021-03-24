Бесплатные лекарства, вынужденное место работы и скудный выбор еды: прибалты вспоминают о жизни в СССР(8)
Несколько человек посчитали большим плюсом — единство прибалтийских народов. Литовцы, латыши и эстонцы чувствовали себя сплоченными перед общим врагом. Сейчас же эта общность пропала, и страны практически друг с другом не контактируют. Многие говорят, что любят времена СССР только из-за этого чувства взаимной поддержки.
Житель Литвы выделил несколько плюсов: был более дешевый газ; не нужна виза для поездки в Россию; бесплатное обучение для всех; не нужно беспокоиться о работе, она была у всех, обычно почти без возможности выбора.
Один из пользователей также поделился хорошим воспоминанием о жизни в то время: в СССР был полностью свободный доступ ко всем озерам, рекам, лесам. Можно было купаться, ловить рыбу, отдыхать в палатках практически где угодно. В настоящее время доступ ко всем этим природным ресурсам сильно ограничен из-за частной собственности.
Что касаемо минусов жизни, то житель Латвии выделил, что еда была низкого качества и скудной. Чтобы прокормить семью, приходилось выращивать овощи самостоятельно. Рабочее место было гарантированным, но вынужденным и редко хорошо оплачиваемым. Образование давалось хорошее только в точных науках, где идеология не просачивалась сквозь щели. Интеллектуальная работа и сам интеллект не одобрялись. Лекарства были бесплатными, но ужасными по своему качеству.
Также он добавил, что жить хорошо в СССР было возможно только в том случае, если человек идентифицировал себя как русский, имел государственную работу в каком-либо агентстве, имел связи и игнорировал даже элементарные этические и моральные принципы.
Однако возникло спорное мнение: все зависит от года рождения. Мнение горожан разделилось исходя из того, в какой момент существования Советского Союза они родились. Те, кто жил во времена правления Сталина, помнят множество репрессий, запретов и ту самую плохую жизнь, о которой сейчас так много говорят. Родившиеся же после Сталина или уже на пике развала СССР помнят эти времена как “конечно, были и плохие вещи, но ведь были и хорошие”. Их мнение более нейтральное, но они все равно не особо любят вспоминать об этом.
В целом, жители Литвы, Латвии и Эстонии иногда действительно ностальгируют по временам, когда они чувствовали поддержку и любовь со стороны стран-соратников. Но все как один они утверждают, что ни за что бы не хотели даже на минутку вернуться в те времена.
Источники: Яндекс.Дзен-каналы DashkaTravel и InoComment.
А что Вы думаете по поводу жизни в СССР? Согласны ли вы с приведенными выше плюсами и минусами? Пишите в комментариях!