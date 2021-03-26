Американка разделась догола, пошла купаться и заблудилась в канализации

Утром во вторник, 23 марта, прохожий услышал женский крик из-под земли и вызвал спасателей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили 43-летнюю обнаженную женщину, которая застряла в ливневой канализации.

При помощи лестницы и ремня безопасности спасатели извлекли пострадавшую. Они оценили состояние женщины и доставили ее в больницу. Американка страдала от обезвоживания. Полиция установила, что возлюбленный женщины подал заявление о ее исчезновении 20 дней назад.

Женщина рассказала полицейским, что пошла купаться в канале около дома ее возлюбленного. Она увидела дверь на отмели канала и отправилась гулять по тоннелям. Вскоре она поняла, что заблудилась. В конце концов, она увидела свет и решила сидеть в ливневой канализации до тех пор, пока кто-нибудь не найдет ее.

В полиции подчеркнули, что американка изъяснялась достаточно ясно, несмотря на то, что ранее у нее были диагностированы проблемы с психическим здоровьем из-за употребления наркотиков.

Позже полицейские связались с матерью пострадавшей, которая рассказала, что ее дочь иногда делает странные вещи и принимает неправильные решения, когда находится под воздействием наркотиков.