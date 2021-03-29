29.03.2021, 19:00
ВИДЕО | "Я прилег!" Тигр-неудачник показал, как сохранить лицо после конфуза
Photo by Javier Virues-Ortega on Unsplash
Тигр залез на дерево в попытке поймать обезьяну и потерпел фиаско. Видео с животными опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Правин Ангусами.
На записи видна обезьяна, которая сидит на верхушке дерева. К ней подбирается тигр. В тот момент, когда хищник собирается броситься на потенциальную добычу, обезьяна перепрыгивает на другую ветку. В результате тигр теряет равновесие и падает на землю.
Ангусами не уточнил, где и когда была сделана запись. Пользователей соцсетей развеселила находчивость обезьяны, хотя многие из них сочувствовали тигру. “Бедные животные. Оба борются за выживание”, — написал один из них. “Тигр после падения будто говорит: “Ничего не произошло, брат, я просто отдыхаю“”, — отметил другой.