ВИДЕО | "Я прилег!" Тигр-неудачник показал, как сохранить лицо после конфуза

На записи видна обезьяна, которая сидит на верхушке дерева. К ней подбирается тигр. В тот момент, когда хищник собирается броситься на потенциальную добычу, обезьяна перепрыгивает на другую ветку. В результате тигр теряет равновесие и падает на землю.

Ангусами не уточнил, где и когда была сделана запись. Пользователей соцсетей развеселила находчивость обезьяны, хотя многие из них сочувствовали тигру. “Бедные животные. Оба борются за выживание”, — написал один из них. “Тигр после падения будто говорит: “Ничего не произошло, брат, я просто отдыхаю“”, — отметил другой.