Какой удар от природы: с изменением климата уменьшается пенис

Ведущий эпидемиолог и ученый-эколог Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай, который считается одним из лучших в мире, доктор Шанна Свон опубликовала книгу, в которой исследуется связь между использованием промышленных химикатов и длиной пениса.

В книге “Count Down" утверждается, что современный мир меняет репродуктивное развитие человека и угрожает будущему всего вида. Загрязнение окружающей среды приводит к эректильной дисфункции, снижению рождаемости и росту числа младенцев с маленькими пенисами. “Современные двадцатилетние женщины в некоторых частях мира в среднем менее фертильны, чем их бабушки в 35 лет”, — пишет доктор Свон, называя ситуацию “глобальным экзистенциальным кризисом”.

“Химикаты в нашей окружающей среде и нездоровый образ жизни нарушают наш гормональный баланс, вызывая различные степени репродуктивного хаоса”, — считает она, подчеркивая, что человечество соответствует трем из пяти критериев, по которым определяют угрозу исчезновения вида. “Для исчезновения достаточно одного”, — пишет доктор Свон.

Согласно исследованиям доктора Свон, нарушение репродуктивной функции вызвано фталатами, химическими веществами, используемыми в производстве пластмасс, которые могут повлиять на эндокринную систему.

Эта группа химических веществ используется для повышения гибкости пластмасс. Их можно найти в игрушках, упаковке, моющих средствах, косметике и многих других продуктах. Доктор Свон считает, что эти вещества вредят развитию человека. “Младенцы сейчас рождаются уже загрязненными химикатами из-за веществ, которые они поглощают в утробе матери”, — говорит она.

Доктор Свон десятилетиями изучала воздействие фталатов на живые существа, начав изучение с “фталатного синдрома” у крыс. В 2000 году стало возможным измерять уровень содержания фталатов в организме человека. С тех пор доктор Свон изучает то, как эти химические вещества передаются от родителей — детям, влияют на женское либидо и длину пениса.