Девушка из Кохтла-Ярве резко высказывается в TikTok против коронаскептиков: "У вас есть хотя бы базовые знания по биологии?"

19-летняя Орина из Кохтла-Ярве уже сняла десятки видеороликов для TikTok, в которых она объясняет, что такое коронавирус и как защитить себя и других.

После появления контента про коронавирус, были комментарии как плохие, так и хорошие. Среди них были люди, которые жаловались на ношение масок и говорили, что человек умирает при вдыхании углекислого газа. “Я подумала: это шутка? У вас хотя бы есть базовые знания по биологии, физике или химии?” — удивилась Орина.

@oreo.kypsis

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Девушка была искренне удивлена, услышав о людях, которые на самом деле верят, что коронавируса не существует и что это искусственное заболевание.

“Часто это похоже на разговор со стеной. Например, на этой неделе я уже все объяснила, но на следующей находятся опять люди, которые утверждают, что маски не защищают. Иногда я сижу и думаю, что я объясняла все 100 000 раз! Но пока у меня еще есть азарт переубедить коронаскептика и когда у него заканчиваются аргументы, то я радуюсь, что выиграла спор”, — говорит Орина.