ВИДЕО | Телефонные столбы и река? Смотрите, каким был Таллинн 1930-х годов

“Вчера мы гуляли в прошлом веке и поступило предложение увидеть наш город Таллинн тех лет. На улицах Харью и Кунинга телефонные столбы. Река в Таллине. Возможно ли это? И это все-таки утраченная речка на Харьяпеа. Рынок у театра “Эстония”. Дощатые тротуары так же исчезли. Русский рынок превратился в площадь Виру”, — поделилась девушка.

В комментариях пользователи уточнили, что речка, которую можно увидеть на видео, сейчас протекает в районе Манежи и улицы Йые по подземному коллектору.

Также пользователи заметили, что Таллинн раньше был более многолюден, чем сейчас.

Поет — Артур Ринне “Õhtu kellad”.

Артур Ринне родился 25 сентября 1910 года в Нарве в семье машиниста паровоза в Нарвском депо. Мать Ринне занималась шитьем, рукоделием, вела домашнее хозяйство. В Нарве прошло детство будущего певца. После перевода отца на работу в Тапа Артур учился в школе, пел в хоре, играл в оркестре, а также подрабатывал почтальоном.

В 1927 году Ринне становится студентом Таллинской консерватории, спустя два года — хористом, а ещё через пять лет — солистом театра “Эстония”.

В марте 1949 года был депортирован из Эстонии в Сибирь, где провел семь лет; в 1956 году реабилитирован.

В 1960 году Артуру Ринне присвоено почетное звание “Заслуженный артист Эстонской ССР”.

Артур Ринне оставил после себя большое творческое наследие. Личная дружба и творческий союз с Георгом Отсом связывали Ринне на протяжении многих лет. Концертная деятельность артиста отражена на четырех долгоиграющих дисках.

Умер в Таллине 31 января 1984 года.

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