ВИДЕО | Ужас арахнофоба: полчища пауков-волков оккупировали австралийскую деревню

Мэтт Лавенфосс снял на видео полчища пауков после того, как регион затопило после мощных ливней.

На записи видно, что ветви деревьев и кусты густо опутаны паутиной, которую сплели пауки. Членистоногим пришлось выбраться из укрытий, чтобы спастись от затопления. “Это удивительное зрелище. До этого я видел подобное в 2001 году. Тогда тоже произошло наводнение”, — пояснил австралиец.

Мужчина отметил, что нашествие пауков не беспокоит ни его, ни его семью. По мере отступления воды пауки возвращаются в свои норы. “В моем сарае и на первом этаже дома все еще много пауков, но они начинают исчезать”, — сообщил Лавенфосс.

Впрочем, наводнение затронуло не только одну местность, поэтому видео с пауками-оккупантами множатся с каждым днем.

Специалист по арахнологии Австралийского музея Грэм Миледж идентифицировал членистоногих как пауков-волков. Пауки-волки — не опасный для людей вид членистоногих. Как правило, они не кусаются, однако если это произошло, укус может вызвать покраснение, зуд и незначительную боль. Самые крупные пауки достигают размеров в три сантиметра.