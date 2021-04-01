С 1 апреля! Самое время вспомнить любимые мемы читателей "Бублика"

1. Конечно, последнее время актуальной темой для мемов стало ношение масок и все приколы, которые с этим связаны.

2. Самой любимой темой наших читателей по-прежнему остаются котики!

3. Подготовиться к лету не так-то просто.

4. Помните, какой был гололед 23 февраля?

5. Работа, работа, работа. Приятно осознавать, что не только ты не выспался.

6. Как хорошо иногда полениться.

7. Роботы-пылесосы уже появились у многих жителей Эстонии.

8. Ох, эти сериалы Netflix.

9. Любимые мемы из эстонских источников очень радовали наших читателей.





10. Самолечение оно такое...

11. Ефремов также подарил идеи для творчества.

12. Братья наши меньшие - как мы все-таки с ними похожи.

13. Знакомо многим!





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