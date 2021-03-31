Топчик
31.03.2021, 20:37

ТОП-5 знаков Зодиака с отличным чувством юмора

 
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Чувство юмора — качество на вес золота. Зависит ли оно от гороскопа? Да! Так считает эксперт “СтарХита”, победитель “Битвы экстрасенсов” Мехди Эбрагими Вафа. Мы даем ему слово, но воспользуемся правом усомниться. Например, в его ТОП-5 не вошли Рыбы (Михаил Жванецкий), Козерог (Карел Чапек), Весы (Пелам Вудхаус)... Кому верить — звездам или своему чувству юмора?

5 место — Рак

Особенная черта: разносторонний юмор. Рак может странным образом сочетать жесткий юмор и даже “черный” с легким классическим юмором и задором. Любит компании, а компания любит их.

4 место — Лев

Владеет юмором, как инструментом. Умеет использовать очень точно “нужные шутки” в нужный момент. Необходимо ли поддержать, “перевести тему” или расслабить обстановку — все это подвластно уверенному в себе и своем юморе Льву.

3 место — Дева

Дева обладает специфическим юмором. На первый взгляд, шутка может остаться незаметной или даже показаться неуместной… Но если понять суть и стиль Дев-острословов, то не оценить подобного рода юмор невозможно.

2 место — Скорпион

Скорпион славится не только прямолинейностью суждений, но и отменным вкусом в плане юмора. Остро, умно, актуально, метко в цель! Отличительная черта, что Скорпионы умеют смеяться не только над кем-то или чем-то, но и с легкостью шутят над собой!

1 место — Овен

Если настроение Овна хорошее, мимо не пройти и равнодушным не остаться. Овен — душа любой компании. Развеселит всех и каждого. Обладает особо тонким и филигранным чувством юмора. Фейерверк из шуток от Овна запомнится надолго.

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