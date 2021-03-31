ТОП-5 знаков Зодиака с отличным чувством юмора

5 место — Рак

Особенная черта: разносторонний юмор. Рак может странным образом сочетать жесткий юмор и даже “черный” с легким классическим юмором и задором. Любит компании, а компания любит их.

4 место — Лев

Владеет юмором, как инструментом. Умеет использовать очень точно “нужные шутки” в нужный момент. Необходимо ли поддержать, “перевести тему” или расслабить обстановку — все это подвластно уверенному в себе и своем юморе Льву.

3 место — Дева

Дева обладает специфическим юмором. На первый взгляд, шутка может остаться незаметной или даже показаться неуместной… Но если понять суть и стиль Дев-острословов, то не оценить подобного рода юмор невозможно.

2 место — Скорпион

Скорпион славится не только прямолинейностью суждений, но и отменным вкусом в плане юмора. Остро, умно, актуально, метко в цель! Отличительная черта, что Скорпионы умеют смеяться не только над кем-то или чем-то, но и с легкостью шутят над собой!

1 место — Овен

Если настроение Овна хорошее, мимо не пройти и равнодушным не остаться. Овен — душа любой компании. Развеселит всех и каждого. Обладает особо тонким и филигранным чувством юмора. Фейерверк из шуток от Овна запомнится надолго.