ВИДЕО | Центр Москвы частично перекрыли из-за страшного ДТП с участием известного блогера

Водитель Audi, которая по номерным знакам принадлежит Билу, уклонялся от резко перестроившейся на его полосу Mitsubishi, а потом вылетел на встречку, что и спровоцировало столкновение четырех машин. В результате ДТП все движение на этом участке дороге было заблокировано. Сейчас там огромная пробка.

Известный YouTube-блогер активно отрицал, что он находился за рулем. По его словам, вел иномарку его друг, а он приехал на место аварии позже. В полиции считают иначе. “По предварительной информации, за рулем выехавшей на встречную полосу машины на Смоленской площади был известный блогер Эдвард Бил”, — рассказали в органах.

После аварии женщину, которая была за рулем одного из полностью искореженных автомобилей, доставили в городскую больницу.



Позже менеджер Била Влад Кертиев подтвердил, что за рулем Audi действительно был YouTuber. Эдвард прославился в российском Интернете благодаря скандальным пранкам. На его канал в YouTube подписаны более 4 миллионов человек. В своих видео он нарушает общепринятые нормы и провоцирует людей.

Прямой эфир с места аварии:

Популярное видео блогера: