01.04.2021, 22:39
ВИДЕО | Пес научился реагировать на оплошности хозяйки
Photo by Sarah Kilian on Unsplash
У Карин Дитц живет немецкая овчарка по имени Хайнц, которая помимо здорового аппетита отличается особой наблюдательностью. Например, со временем Хайнц понял, что ругательства хозяйки сулят что-то вкусненькое на полу, — рассказывает mail.ru.
Выяснилось это совершенно случайно. “Однажды я произнесла слово “упс”, когда была на кухне. Вдруг внезапно прибежал Хайнц и начал старательно проверять пол. Вот тогда я стала видеть закономерность”, — сказала Дитц. И теперь пес постоянно бежит на кухню, когда слышит что-то вроде “черт возьми”, “ой” и т.д.
“Он как ястреб наблюдает, когда мы едим”, — признается девушка. Так что, похоже, скоро им придется придумывать новые слова для выражения собственных неудач, до тех пор пока пес их не выучит.