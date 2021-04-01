ВИДЕО | Пес научился реагировать на оплошности хозяйки

Выяснилось это совершенно случайно. “Однажды я произнесла слово “упс”, когда была на кухне. Вдруг внезапно прибежал Хайнц и начал старательно проверять пол. Вот тогда я стала видеть закономерность”, — сказала Дитц. И теперь пес постоянно бежит на кухню, когда слышит что-то вроде “черт возьми”, “ой” и т.д.