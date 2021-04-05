За “голую” фотосессию в Дубае задержаны 40 человек. Среди них дочь российского миллионера

“Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны”, — говорится в заявлении полиции Дубая. После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере тысячи фунтов стерлингов за нарушение законов ОАЭ о приличии. При этом организатор мероприятия может отправиться в тюрьму на 1,5 года и получить штраф в размере 50 тысяч дирхамов (приблизительно 11,5 тыс евро). Однако в генконсульстве ожидают, что в связи с наступлением месяца Рамадана местные власти могут помиловать участников фотосессии.