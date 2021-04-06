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06.04.2021, 19:26

Можно ли в Эстонии устраивать вечеринки в специальном автобусе? Ответ полиции

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В группе "EZ-дуны!" появился вопрос от Дарьи: "Уважаемые ездуны, проконсультируйте пожалуйста, хочу с подругами устроить девичник в PartyBus, если нас остановит полиция, будут ли последствия? Громкая музыка, яркий свет будут обязательно, а все девочки будут в масках? Спасибо за Советы". Портал "Бублик" обратился с этим вопросом в полицию.

На запрос "Бублика" ответил глава оперативной службы Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер:

“На сегодняшний день в полицию не поступало никаких уведомлений о том, что какой-либо патибас ездит по Таллинну. Согласно постановлению правительства, развлекательное мероприятие в помещении не может быть организовано — мобильный автобус также является закрытой зоной, где действуют те же ограничения, что и для других развлекательных заведений. Если действительно будет выявлено нарушение ограничений, мы отправим информацию в Департамент здоровья, который при необходимости может возбудить дело. Полиция также при необходимости может возбудить дело, если из-за патибаса будет нарушена безопасность дорожного движения. Мы призываем как организаторов вечеринок, так и предпринимателей вести себя ответственно, потому что в сегодняшних обстоятельствах неразумно организовывать такие вечеринки и нашей общей целью должно быть сокращение распространения вируса ”.

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