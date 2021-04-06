Можно ли в Эстонии устраивать вечеринки в специальном автобусе? Ответ полиции

“На сегодняшний день в полицию не поступало никаких уведомлений о том, что какой-либо патибас ездит по Таллинну. Согласно постановлению правительства, развлекательное мероприятие в помещении не может быть организовано — мобильный автобус также является закрытой зоной, где действуют те же ограничения, что и для других развлекательных заведений. Если действительно будет выявлено нарушение ограничений, мы отправим информацию в Департамент здоровья, который при необходимости может возбудить дело. Полиция также при необходимости может возбудить дело, если из-за патибаса будет нарушена безопасность дорожного движения. Мы призываем как организаторов вечеринок, так и предпринимателей вести себя ответственно, потому что в сегодняшних обстоятельствах неразумно организовывать такие вечеринки и нашей общей целью должно быть сокращение распространения вируса ”.