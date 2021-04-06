06.04.2021, 13:30
ВИДЕО | До предела! В Ида-Вирумаа заметили лыжника, который катается уже практически по льду(3)
Читательница "Бублика" прислала нам видео из центра спорта Алутагузе, где, прогуливаясь по лесу, неожиданно для себя встретила лыжника. "Трасса была почти как каток, да еще и с лужами. Я очень удивилась, увидев мужчину на лыжах, ведь в горку подняться по ледовой дороге было практически невозможно", — написала нам женщина.
Вот так сейчас выглядит трасса в Алутагузе. Вы бы рискнули прокатиться на лыжах по такой местности?
В любом случае больше гуляйте по свежему воздуху и будьте здоровы!
Если вы замечаете вокруг что-то необычное и интересное, то присылайте нам свои фото и видео на адрес bublik@delfi.ee и, возможно, вашу новость увидит вся страна.