ВИДЕО | До предела! В Ида-Вирумаа заметили лыжника, который катается уже практически по льду

Вот так сейчас выглядит трасса в Алутагузе. Вы бы рискнули прокатиться на лыжах по такой местности?



В любом случае больше гуляйте по свежему воздуху и будьте здоровы!

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