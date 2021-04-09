“Дорогие продукты, проезд и коммунальные услуги”: переехавший в Эстонию петербуржец рассказал, где лучше живется

Меня зовут Андрей, и сегодня хотел бы вам рассказать о своем приятеле Александре, который с недавнего времени работает в Эстонии. До этого Александр всю жизнь прожил в Санкт-Петербурге. Долгое время он работал на судоремонтном заводе в нашем порту.

Ему повезло, и после нескольких лет работы ему предложили работу на аналогичном заводе в Таллине, столице Эстонии. По началу Александр был невероятно рад. Ведь Эстония входит в Евросоюз, а значит уровень жизни там у людей высокий, и возможности выше.

Но потом стал все взвешивать, и понял, что нужно будет сильно постараться, чтобы хотя бы жить в Таллине так же, как он живет в России. Но он все же решился на переезд. Вместе с женой они уехали, и он до сих пор работает на заводе и уже получил вид на жительство.

Недавно я позвонил Александру и спросил у него, как он сейчас живет. Оглядываясь назад, как он думает, где живется лучше — в России или в Эстонии. Вот, что ответил он мне:

“Кто бы что ни говорил, но Эстония — это Европа, и цены здесь — европейские. Продукты стоят на порядок выше, чем в Санкт-Петербурге, особенно если сравнивать с нашим Ашаном. Причем в Таллине я ни разу не видел таких крупных дешевых супермаркетов. Они все какие-то дорогие. Цены на продукты примерно в 2 раза дороже.

Цены на жилье стремительно росли, но в прошлом году упали из-за того, что многие люди просто не смогли платить, так как потеряли работу. Мы снимаем трехкомнатную квартиру на окраине города за 700 евро или 65 тысяч рублей. Кстати, в Санкт-Петербурге мы такую же квартиру сдаем за 60 тысяч рублей. Разница минимальная.

Но даже с учетом того, что здесь дорогие продукты, рестораны, проезд, коммунальные услуги и все остальное, уровень жизни действительно выше. У меня довольно высокооплачиваемая работа, и в Санкт-Петербурге я получал около 100 тысяч рублей. В Таллине же я получаю 2000 евро или 180 тысяч рублей.