“Дорогие продукты, проезд и коммунальные услуги”: переехавший в Эстонию петербуржец рассказал, где лучше живется(179)
Меня зовут Андрей, и сегодня хотел бы вам рассказать о своем приятеле Александре, который с недавнего времени работает в Эстонии. До этого Александр всю жизнь прожил в Санкт-Петербурге. Долгое время он работал на судоремонтном заводе в нашем порту.
Ему повезло, и после нескольких лет работы ему предложили работу на аналогичном заводе в Таллине, столице Эстонии. По началу Александр был невероятно рад. Ведь Эстония входит в Евросоюз, а значит уровень жизни там у людей высокий, и возможности выше.
Но потом стал все взвешивать, и понял, что нужно будет сильно постараться, чтобы хотя бы жить в Таллине так же, как он живет в России. Но он все же решился на переезд. Вместе с женой они уехали, и он до сих пор работает на заводе и уже получил вид на жительство.
Недавно я позвонил Александру и спросил у него, как он сейчас живет. Оглядываясь назад, как он думает, где живется лучше — в России или в Эстонии. Вот, что ответил он мне:
“Кто бы что ни говорил, но Эстония — это Европа, и цены здесь — европейские. Продукты стоят на порядок выше, чем в Санкт-Петербурге, особенно если сравнивать с нашим Ашаном. Причем в Таллине я ни разу не видел таких крупных дешевых супермаркетов. Они все какие-то дорогие. Цены на продукты примерно в 2 раза дороже.
Цены на жилье стремительно росли, но в прошлом году упали из-за того, что многие люди просто не смогли платить, так как потеряли работу. Мы снимаем трехкомнатную квартиру на окраине города за 700 евро или 65 тысяч рублей. Кстати, в Санкт-Петербурге мы такую же квартиру сдаем за 60 тысяч рублей. Разница минимальная.
Но даже с учетом того, что здесь дорогие продукты, рестораны, проезд, коммунальные услуги и все остальное, уровень жизни действительно выше. У меня довольно высокооплачиваемая работа, и в Санкт-Петербурге я получал около 100 тысяч рублей. В Таллине же я получаю 2000 евро или 180 тысяч рублей.
С учетом сдаваемой в Питере квартиры выходит почти 250 тысяч, и этого нам вполне хватает, чтобы отлично жить здесь. К тому же, Эстония, хоть и не такая большая страна, но эстонский паспорт считается одним из сильнейших в мире. После получения гражданства мы сможем летать в очень многие страны без визы.”
Вот такую историю рассказал мне приятель. Но нужно понимать, что ему действительно повезло с работой в Эстонии. Ведь сейчас в этой стране происходит кризис, и очень многие предприятия закрылись и не выплатили никому зарплату. Поэтому, перед переездом всегда все нужно оценивать.
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