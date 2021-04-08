08.04.2021, 13:23
ВИДЕО | Годзилла!!! Гигантская ящерица разгромила магазин
Photo by Mark Stoop on Unsplash
Двухметровый варан в поисках еды залез в один из продуктовых магазинов города Накхонпатхом (Таиланд) и напугал продавцов и покупателей. Впечатляющее видео появилось в Twitter и стало вирусным, — пишет “Сегодня”.
Гигантская ящерица взобралась по полкам с товарами на вершину стеллажа, сваливая по пути коробки. Некоторое время она лежала, наслаждаясь теплом, исходящим от ламп на потолке.
Сотрудники магазина позвонили в полицию, после чего рептилию усыпили и вывезли на природу. В ходе инцидента никто не пострадал. Вараны могут быть опасными — особенно, если их разозлить.
“Это же Годзилла. Оставьте ее в покое, она просто занимается шопингом”, — пошутил в комментариях один из пользователей Сети.