ВИДЕО | Годзилла!!! Гигантская ящерица разгромила магазин

Гигантская ящерица взобралась по полкам с товарами на вершину стеллажа, сваливая по пути коробки. Некоторое время она лежала, наслаждаясь теплом, исходящим от ламп на потолке.

Сотрудники магазина позвонили в полицию, после чего рептилию усыпили и вывезли на природу. В ходе инцидента никто не пострадал. Вараны могут быть опасными — особенно, если их разозлить.

“Это же Годзилла. Оставьте ее в покое, она просто занимается шопингом”, — пошутил в комментариях один из пользователей Сети.