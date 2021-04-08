08.04.2021, 17:32
5 женских имен, которые притягивают богатство(4)
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Больше всего в России богатых женщин с именем Елена (одна вдова Юрия Лужкова Елена Батурина чего стоит!). Они занимают руководящие должности благодаря ответственности и целеустремленности. Эксперты уверены, такие женщины никогда не столкнутся с бедностью.
Заряженные на успех Татьяны умеют мести бизнес и распределять свои финансы, а упрямые и настойчивые Натальи преодолевают все преграды для достижения своих целей.
Лидии могут добиться успеха как самостоятельно, так и через обеспеченного мужа. Особый дар есть у женщин с именем Ольга. Они притягивают к себе деньги.