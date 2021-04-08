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08.04.2021, 17:32

5 женских имен, которые притягивают богатство

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Photo by Omid Armin on Unsplash
Эксперты изучили имена женщин, которые чаще всего попадали в списки Forbes, и нашли некоторую неявную закономерность, которой поспешили поделиться с миром. Об этом сообщает “Рамблер”. Отметим, что речь идет в первую очередь о России, поэтому рассматривались имена, которые в ходу именно там.

Больше всего в России богатых женщин с именем Елена (одна вдова Юрия Лужкова Елена Батурина чего стоит!). Они занимают руководящие должности благодаря ответственности и целеустремленности. Эксперты уверены, такие женщины никогда не столкнутся с бедностью.

Заряженные на успех Татьяны умеют мести бизнес и распределять свои финансы, а упрямые и настойчивые Натальи преодолевают все преграды для достижения своих целей.

Лидии могут добиться успеха как самостоятельно, так и через обеспеченного мужа. Особый дар есть у женщин с именем Ольга. Они притягивают к себе деньги.

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