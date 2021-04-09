Женщина заработала больше больше миллиона долларов на унижении мужчин в Интернете

“Поначалу мне не верилось, что можно зарабатывать на жизнь, оскорбляя людей в Интернете”, — признается женщина.

Вопреки ее ожиданиям, спрос на такую услугу оказался неожиданно высоким. За первый год она заработала 1,3 миллиона долларов. Некоторые клиенты каждый месяц платят ей за издевательства больше тысячи долларов. Кроме того, Бауэр берет по 20 долларов с мужчин, которые хотят, чтобы она оценила их пенисы.

“Большинство клиентов приходят ко мне после запроса “издевательства над размером пениса” в Google, — рассказывает женщина. — Я обожаю издеваться над ними по заказу. Как только кто-то подписывается на аккаунт, я сразу говорю ему: “Ну, давай посмотрим на твою фитюльку” — и им нравится”.