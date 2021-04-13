Россиянка рассказала о том, как удалось проучить грубого эстонского бизнесмена(83)
“Моя хорошая (очень хорошая!) знакомая Лена работает партнером (или партнершей, кому как нравится) в одном из ателье Нижнего. Лет двенадцать назад три барышни-подружки взяли кредиты и организовали пошивочную мастерскую. Специальность — платья. Любые. Вплоть до фигурного катания. Кстати, последнее время в этом направлении самый настоящий бум.
Сейчас это — солидное и даже респектабельное ателье. Руководство все то же. Женщины разделили обязанности. Одна ведает общими вопросами, другая реализацией. А Лена — закупками. Ткани, фурнитура … все такое.
13-16 апреля в Риге, в центре Кипсала проходила международная выставка текстиля. Со всей Прибалтики везут товар и еще из Европы немножко, в основном — поляки. Она там каждый год проходит. И на “корону” всем глубоко параллельно. Как раз подошло время закупок и Лена решила слетать “на огонек”. Посмотреть новые веяния. Тем более, что раньше она там не бывала. Надо же посмотреть?
В Ригу прибыла утром. Села на автобус и через полчаса высадилась у Даугавы. Кто не знает, Кипсала — это остров. Дальше надо на трамвае несколько остановок. Но Лена решила прогуляться по набережной. Там же такая красотища! Когда еще такое увидишь …
Шла-шла вдоль берега, дошла до перекрестка. Вроде пора поворачивать. Центр где-то недалеко по идее. Но где именно? Надо бы спросить.
Но людей рядом как назло не было. А вот машины — да. Ждали светофора. Прямо перед Леной у тротуара стояло авто с открытым окном. В нем мужчина, средних лет, чуть полноватый, с огромной залысиной и бородкой. Она быстро подбежала:
Простите пожалуйста, как мне добраться до …
Мужик даже не повернул головы. Поморщился, словно услышал скрежет кирпича и процедил:
Т и б л а …
Затем дал по газам и поехал. А Лена растерянно смотрела вслед. Дело в том, что она ЗНАЛА. Что оный термин означает. Лена вообще много чего знает, очень эрудированная женщина. Так вот, этим словом называют русскоязычных в Эстонии. Оный “термин” возник в 1939-м году. Когда в Прибалтику пришли Советы. И якобы “пришельцы” окликали местных так:
Эй, ты б ля! …
Правда это или нет … кто знает. Да и неважно уже.
Добравшись до Центра Кипсала, Лена пошла по бесконечным павильонам, осматривать продукцию
Спустя пару часов блужданий она заглянула в очередной павильон. Ткани вроде интересные, есть на что посмотреть. Хозяин стоял у стены и что-то объяснял посетителю. Увидел его, Лена мысленно ахнула. Тот самый дядя в машине! Вот так встреча.
Ну ладно … Лена подошла к стенду и стала изучать образцы. Тут же к ней подошла девушка-консультант.
Могу чем-то помочь?
Да. Я закупаю партию тканей для ателье. Ваши мне нравятся.
Минутку …
Девушка подошла к шефу и зашептала на ухо. Тот быстро закончил разговор и подошел к Лене.
Добрый день (на чистом русском, даже без акцента!) Вас интересуют ткани? У нас самый современный ассортимент …
Он конечно не узнал гостью. Ибо не удосужился даже бросить на нее взгляд тогда. Лена повторила, что речь идет о крупной партии. И начался большой придирчивый осмотр-торг.
Почти полтора часа они обсуждали ассортимент, цену, гарантии, условия доставки … И наконец обо всем договорились. Вышло почти на 78.000 евро. Счастливый хозяин уже готовился оформлять заказ. Как вдруг:
Простите, мы с вами нигде не встречались?
М-м … не припоминаю.
А я вспомнила! Это ведь вы меня утром тиб лой назвали? На перекрестке.
Лена до сих пор радостно хихикает, вспоминая его лицо. Примерно так выглядит моряк, дрейфующий по океану на мачте с затопшего корабля. Когда из пучины перед ним всплывает Морской змей.
Простите, но я принципиально не имею дела с грубыми людьми. Очень жаль. Ткани у вас реально хороши …
Кинув эту “парфянскую стрелу”, она повернулась и вышла из павильона.
Вот такая история. А ткани она конечно же купила. Но в другой фирме”.
(пунктуация и орфография автора сохранены)
А вам доводилось попадать в похожие ситуации?