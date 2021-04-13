Россиянка рассказала о том, как удалось проучить грубого эстонского бизнесмена

“Моя хорошая (очень хорошая!) знакомая Лена работает партнером (или партнершей, кому как нравится) в одном из ателье Нижнего. Лет двенадцать назад три барышни-подружки взяли кредиты и организовали пошивочную мастерскую. Специальность — платья. Любые. Вплоть до фигурного катания. Кстати, последнее время в этом направлении самый настоящий бум.

Сейчас это — солидное и даже респектабельное ателье. Руководство все то же. Женщины разделили обязанности. Одна ведает общими вопросами, другая реализацией. А Лена — закупками. Ткани, фурнитура … все такое.

13-16 апреля в Риге, в центре Кипсала проходила международная выставка текстиля. Со всей Прибалтики везут товар и еще из Европы немножко, в основном — поляки. Она там каждый год проходит. И на “корону” всем глубоко параллельно. Как раз подошло время закупок и Лена решила слетать “на огонек”. Посмотреть новые веяния. Тем более, что раньше она там не бывала. Надо же посмотреть?

В Ригу прибыла утром. Села на автобус и через полчаса высадилась у Даугавы. Кто не знает, Кипсала — это остров. Дальше надо на трамвае несколько остановок. Но Лена решила прогуляться по набережной. Там же такая красотища! Когда еще такое увидишь …

Шла-шла вдоль берега, дошла до перекрестка. Вроде пора поворачивать. Центр где-то недалеко по идее. Но где именно? Надо бы спросить.

Но людей рядом как назло не было. А вот машины — да. Ждали светофора. Прямо перед Леной у тротуара стояло авто с открытым окном. В нем мужчина, средних лет, чуть полноватый, с огромной залысиной и бородкой. Она быстро подбежала:

Простите пожалуйста, как мне добраться до …

Мужик даже не повернул головы. Поморщился, словно услышал скрежет кирпича и процедил: