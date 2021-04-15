ТОП-5 самых здоровых знаков Зодиака

Рыбы

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, отличаются особой щепетильностью в отношении к своему здоровью. Вдобавок они часто осторожны и пугливы. Поэтому Рыбы нередко отличаются крепким здоровьем и долголетием — они просто стараются заранее избегать всего того, что может навредить, действуя по принципу “лучше перестраховаться”.

Близнецы

Представители этого знака предприимчивы и стараются беречь здоровье, оценивая его скорее как фактор успешного бизнеса — им выгоднее не подвергать себя риску, чем тратить время на болезнь и лечение.

Девы

Под этим знаком зодиака часто рождаются люди-перфекционисты, поэтому даже профилактикой болезней они занимаются как очень важным делом. Вдобавок им свойственна ипохондрия, что лишь усиливает стремление оградить себя от каких-то инфекций и недугов.

Тельцы

Им везет с наследственностью, и если тельцы действительно стараются беречь здоровье, оно воистину может стать “бычьим”.

Скорпионы

Для представителей этого знака главной угрозой являются болезни не столько физические, сколько душевные. Если скорпионы поддерживают твердость духа, не поддаются хандре, депрессии, болеть они могут действительно крайне редко.