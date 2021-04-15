Российский дипломат устроил в Латвии вечеринку — с шумом и неприличными жестами

Латыши оказались недовольны. Во-первых, во дворе военного атташе собралось около десяти человек, что нарушает действующие в стране карантинные правила. Во-вторых, после попытки объясниться соседи получили скандал. Стражи порядка, которые прибыли после сигнала бдительных соседей, зашли во двор военного атташе, но, как сообщают СМИ, во дворе увидели лишь членов семьи дипломата. Входить в дом полицейским мешал статус хозяина и его неприкосновенность. Потому, покрутившись по двору, они резюмировали, что информация о беспорядке не подтвердилась и уехали.

После этого, как свидетельствуют соседи атташе, они и увидели красноречивые жесты в своей адрес (а кто-то из бдительных даже успел их снять на камеру). Скрывшиеся в доме на время визита полиции гости вышли и вечеринка продолжилась. Через время приятели атташе стали разъезжаться по домам на авто с дипномерами.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел 27 марта в рижском районе Кергарагс, а 13 апреля МИД Латвии выразил протест временному поверенному посольства РФ в стране Вадиму Васильеву. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы ведомства.

Министерство иностранных дел очень серьёзно восприняло произошедшее и считает такие действия неприемлемыми. “Венская конвенция предоставляет определённые привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом следует относиться к представителям правоохранительных учреждений, которые выполняют профессиональные обязанности”, — указало Министерство иностранных дел”, — говорится в публикации.

Также сообщается, что поверенный в делах посольства России “выразил понимание позиции МИД и заявил, что дело не останется незамеченным”. Комментарий посольства РФ в Латвии пока получить не удалось — сообщает агентство РИА “Новости”.