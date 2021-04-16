Новый краш: лучшие в Эстонии красавцы-фигуристы очаровывают сердца эстонских девушек

— А почему перешли? Саша: Даже не знаю как лучше сказать… В 53-й школе к спортсменам лучше относятся. Миша: У меня были очень хорошие отношения с одноклассниками в 52-й школе, но были некоторые учителя, с которыми были сложности. После соревнований сразу приходилось кучу всего делать. Саша: С одноклассниками я тоже хорошо общался. Но они иногда говорили: “А что это ты пропускаешь занятия, а нам нельзя? Вот ты прогульщик!“ (смеется). А я им всегда отвечал: “Ну я же не просто так не прихожу на уроки, у меня же тренировки”.

Миша: Не скажу что прямо очень обеспеченная, но и не было сильных финансовых проблем. Может, вначале было посложнее, когда мы только переехали с Йыгева и потом еще, когда с Сашей начали тренироваться, потому что много денег уходило. Очень дорого было коньки покупать, костюмы для выступлений и еще за тренировки платить. Саша: Нас родители делили. На одной неделе у меня индивидуальная тренировка дополнительная, на другой неделе у Миши.

Саша: Мы переехали в Эстонию из Москвы. Я родился в Йыгева , но спустя пару месяцев мы переехали в Таллинн . Потому что Таллинн — город большой и здесь большой выбор работы. Миша: Я родился уже в Таллинне. Мы живем в Мустамяэ и каждый день ездим на тренировки в Тондираба .

— Миша, опиши свой обычный день.

Миша: Я встаю и сразу же начинаются уроки. Они где-то до трех. Потом иду на тренировку. И на следующий день все то же самое. В субботу у нас тренировка обычно начинается в 9-10 утра. Потом — тренажерный зал. В воскресенье мы отдыхаем — это единственный день, когда мы можем отдохнуть.

Саша: Если Миша ходит на одну тренировку в день, то я хожу на две. Я приезжаю в Тондираба примерно около 11 утра и уезжаю с катка в 8 вечера. То есть, по сути я провожу весь день на катке. И еще хожу на эстонский и на вождение.

— Вы, наверное, уже привыкли к этой нагрузке?

Миша: Я привык. Нужно научиться хорошо распределять время, чтобы все успевать, и чтобы оставалось время на отдых и на себя. Тяжело порой, но мы держимся.

— Есть ли у спортсменов отпуск?

Саша: Да, летом на 10 дней можно отпроситься.

— Саша, а почему ты после школы не пошел в университет?

Саша: Я сейчас поступил в Тартуский университет на физиотерапевта. И с сентября туда иду учиться. А сейчас пока думаю, как я буду на два города ездить. Я очень хотел обучиться именно на эту профессию, мне это очень интересно. Но даже не ожидал, что меня туда возьмут (смеется).

Миша: Я еще точно не уверен, но все же, думаю, сразу после окончания школы поступить в университет. Высшее образование — это очень важно.

— Как у вас с языками? С эстонским?

Саша: Сейчас я его подтягиваю. У меня язык уже стал намного лучше. Мне еще тяжело интервью давать. Мне даже на русском всегда тяжело давать интервью. Как только включается камера, то я сразу все слова забываю. А на эстонском еще хуже (смеется).

Миша: У меня почти так же. С эстонским проблемы особенно на интервью — забываю слова. У меня вообще всегда проблемы с этим: я забываю слова и на русском, и на эстонском, и на английском. Мало практики, но английский у меня лучше чем у Саши.

Саша: Да, это правда!

— Какие у вас недостатки?