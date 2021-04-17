17.04.2021, 16:36
ВИДЕО | Google Earth показал в 3D, как исчезают леса, тонут ледники и растут города
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Google провела крупнейшее с 2017 года обновление своей платформы Google Earth. Специалисты компании усовершенствовали сервис Timelapse, чтобы наглядно показать, как изменение климата и деятельность человека повлияли на ледники, пляжи, леса, реки, города и другие места по всему миру, — сообщает Meduza.
Программисты объединили 24 миллиона спутниковых снимков, полученных с 1984-го по 2020 год. 20 петабайт информации собрали в одну “видеомозаику” размером 4,4 терапикселя, что “эквивалентно 530 тысячам видео в разрешении 4K”. По заявлению Google, “это самое большое видео планеты на нашей планете”.