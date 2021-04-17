ВИДЕО | Google Earth показал в 3D, как исчезают леса, тонут ледники и растут города

Программисты объединили 24 миллиона спутниковых снимков, полученных с 1984-го по 2020 год. 20 петабайт информации собрали в одну “видеомозаику” размером 4,4 терапикселя, что “эквивалентно 530 тысячам видео в разрешении 4K”. По заявлению Google, “это самое большое видео планеты на нашей планете”.