Кошка спасла жизнь человеку — и стала шерифом
Летом кошка стояла возле оросительного канала и громко мяукала. Оказалось, на дне лежал пожилой мужчина, который потерял сознание и упал с берега.
Кошку назначили городским шерифом и даже выдали ей соответствующий сертификат, скрепленный “подписью” Коко в виде отпечатки лапы. Церемония вручения прошла только 13 апреля, но Коко уже успела посетить местную школу и вместе с помощниками “провести” уроки по правилам дорожного движения.
Как рассказывает хозяйка Коко, кошка из окна всегда наблюдает за пешеходами и в случае чего начинает громко шипеть и мяукать, как бы предупреждая об опасности. Особенно она переживает за детей и потому часто выходит из дома, когда видит толпы школьников, которые идут в школу. Вот такой пушистый надзиратель!
Добавим лишь, что шерифом кошка стала всего на один день.