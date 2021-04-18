Топчик
18.04.2021, 17:52

Кошка спасла жизнь человеку — и стала шерифом

 
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В городе Тояма (Япония) живет кошка по имени Коко, которую знают все местные жители. Летом прошлого года Коко спасла жизнь пожилому человеку, в благодарность за что получила мешок корма. А недавно власти Японии вспомнили про героический поступок кошки и решили вознаградить ее еще раз. Так Коко стала начальницей местной полиции, — передает mail.ru.

Летом кошка стояла возле оросительного канала и громко мяукала. Оказалось, на дне лежал пожилой мужчина, который потерял сознание и упал с берега.

Кошку назначили городским шерифом и даже выдали ей соответствующий сертификат, скрепленный “подписью” Коко в виде отпечатки лапы. Церемония вручения прошла только 13 апреля, но Коко уже успела посетить местную школу и вместе с помощниками “провести” уроки по правилам дорожного движения.

Как рассказывает хозяйка Коко, кошка из окна всегда наблюдает за пешеходами и в случае чего начинает громко шипеть и мяукать, как бы предупреждая об опасности. Особенно она переживает за детей и потому часто выходит из дома, когда видит толпы школьников, которые идут в школу. Вот такой пушистый надзиратель!

Добавим лишь, что шерифом кошка стала всего на один день.

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