Кошка спасла жизнь человеку — и стала шерифом

Кошку назначили городским шерифом и даже выдали ей соответствующий сертификат, скрепленный “подписью” Коко в виде отпечатки лапы. Церемония вручения прошла только 13 апреля, но Коко уже успела посетить местную школу и вместе с помощниками “провести” уроки по правилам дорожного движения.

Как рассказывает хозяйка Коко, кошка из окна всегда наблюдает за пешеходами и в случае чего начинает громко шипеть и мяукать, как бы предупреждая об опасности. Особенно она переживает за детей и потому часто выходит из дома, когда видит толпы школьников, которые идут в школу. Вот такой пушистый надзиратель!