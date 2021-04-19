Удивлены? Таллиннский бомж рассказал, сколько получает, собирая бутылки

Редактор "Бублика" Алина Захарова узнала у бомжа Петра из Теллискиви, сколько он зарабатывает в день, собирая пустую тару.

— Сколько удается заработать в день, собирая бутылки?

— По-разному бывает. Но в среднем, если туристов нет, то 20 евро в день. А если туристы есть, то 50.

— А где ваши самые "хлебные" места?

— Вот когда туристы с паромов приезжают, то иду прямо в порт, там эти финны сразу заходят в магазин, берут пиво и сразу выпивают и выкидывают бутылки в помойку возле магазина. И таких идет целая толпа, так что бутылок они оставляют много.

— Скажите, а когда туристов нет, где собираете?

— Ну вот сейчас тут возле рынка у Балтийского вокзала. И тут рядом в Теллискиви. А так еще много бутылок можно летом собрать на Штромке и в Пирита возле пляжа.

— А сколько вы в часов день ходите и собираете бутылки?

— Ну даже не знаю... Пойду, как погода хорошая, похожу пособираю...

Итак, если посчитать доходы в месяц, то когда нет туристов, бомж может заработать 600 евро в месяц. А когда туристы есть — целых 1500 евро!

Как вам такой доход?