19.04.2021, 19:20
ВИДЕО | В США грузовик столкнулся с рыбой(2)
Photo by Drew Farwell on Unsplash
В американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, крупная рыба упала с неба на движущуюся грузовую машину. Об этом пишет USA Today.
Столкновение произошло, когда грузовик ехал по мосту со скоростью 101 километр в час. Судя по записи видеорегистратора, рыбу несла поднимающаяся над водой птица. Вблизи грузовика она выронила добычу и полетела дальше.
Транспортная компания выложила фрагмент видео в Twitter с комментарием: “Один из наших водителей в Шарлотт подтверждает, что когда ведешь грузовик, нужно быть готовым ко всему!”