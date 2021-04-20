ВИДЕО | Смотри, как снималось шоу "Народ поет" и что творилось в гримерках участников

Во втором сезоне ведущими шоу стали Виталий Вестеринен и Алина Захарова.

“Для меня “Народ поет” в этом году стал отдушиной. Все закрылось, мероприятий и праздников не было, так что “Народ поет” стал главным событием этого года, где я смогла проявить свою творческую сторону и зарядить зрителей позитивом”, — поделилась своими впечатлениями Алина.

“Во время съемок нашей с Виталием задачей было создать легкую и веселую атмосферу, подбодрить участников и раскрыть их для зрителей. Думаю, у нас это отлично получилось. Все счастливы, и это самое главное!“ — отметила ведущая.

На конкурсной сцене выступили группы из Таллинна, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарвы, а также ансамбль из Тапа. “Как и многие наши члены жюри, я не ожидала, что в нашей небольшой стране есть столько талантливых русскоязычных коллективов. И я уверена, что мы открыли для зрителей еще далеко не всех талантливых ребят”, — добавила Алина.

Некоторые телезрители недоумевали: как так получилось, что материал уже весь был отснят, а звонки принимались в прямом эфире? “Дело в том, что мы записываем две концовки — сначала победителями называем одних, потом тоже самое говорим другим. И когда уже передача идет в эфире, то режиссер после окончания голосования видит, за кого больше проголосовали и подкладывает уже в прямом эфире нужный кусок в конце”, — комментирует процесс съемки Виталий Вестеринен.