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20.04.2021, 12:05

ВИДЕО | Смотри, как снималось шоу "Народ поет" и что творилось в гримерках участников

 
Второй сезон шоу "Народ поет" прошел с оглушительным успехом. За конкурсантами наблюдали десятки тысяч телезрителей. Победителями стали участники из группы "Екатерина Маргальникова Бэнд", которые набрали 1629 телефонных голосов. Во время съемок самой передачи, ведущий шоу Виталий Вестеринен подловил веселые закадровые моменты. Смотрите, что же происходило в гримерках конкурсантов и как шла подготовка к эфиру.

Во втором сезоне ведущими шоу стали Виталий Вестеринен и Алина Захарова.

“Для меня “Народ поет” в этом году стал отдушиной. Все закрылось, мероприятий и праздников не было, так что “Народ поет” стал главным событием этого года, где я смогла проявить свою творческую сторону и зарядить зрителей позитивом”, — поделилась своими впечатлениями Алина.
“Во время съемок нашей с Виталием задачей было создать легкую и веселую атмосферу, подбодрить участников и раскрыть их для зрителей. Думаю, у нас это отлично получилось. Все счастливы, и это самое главное!“ — отметила ведущая.

На конкурсной сцене выступили группы из Таллинна, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарвы, а также ансамбль из Тапа. “Как и многие наши члены жюри, я не ожидала, что в нашей небольшой стране есть столько талантливых русскоязычных коллективов. И я уверена, что мы открыли для зрителей еще далеко не всех талантливых ребят”, — добавила Алина.

Некоторые телезрители недоумевали: как так получилось, что материал уже весь был отснят, а звонки принимались в прямом эфире? “Дело в том, что мы записываем две концовки — сначала победителями называем одних, потом тоже самое говорим другим. И когда уже передача идет в эфире, то режиссер после окончания голосования видит, за кого больше проголосовали и подкладывает уже в прямом эфире нужный кусок в конце”, — комментирует процесс съемки Виталий Вестеринен.