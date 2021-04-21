4 фактора, которые бьют по печени

Прием витаминов



Обычно, употребляя витаминные добавки, люди стремятся сделать что-то хорошее для своего здоровья. Но будьте осторожны, витамины могут вредить печени. В частности, на состояние органа плохо влияют высокие дозировки витамина А, витамина B3 (ниацин). По мнению экспертов, в первую очередь получать полезные вещества необходимо из пищи — рацион для этого должен быть как можно разнообразнее.



Лечение парацетамолом



Печень расщепляет токсины — это касается не только алкоголя, но и лекарств. Люди, принимающие лекарства особенно часто, или использующие сильные средства, рискуют навредить своей печени. Если в процессе лекарственного лечения вы начали ощущать боль в верхней части живота, обязательно обратитесь к врачу. Препарат, который способен разрушительно действовать на печень (в высоких дозах) — это, например, парацетамол.



Любовь к фруктам



Различные исследования показывают, что поглощаемый в большом количестве фруктовый сахар (фруктоза) увеличивает риск ожирения печени. В то время как многие люди стараются избегать жиров и углеводов в своем питании, они могут не обращать внимания на объемы съедаемых фруктов. Не совершайте подобной ошибки.



Лишний вес



Также многие недооценивают разрушительного влияния на печень своих лишних килограммов. Между тем, они могут означать, что в ее клетках тоже накапливаться лишний жир. Так называемая жирная печень со временем может перерасти в фиброз и цирроз. В повседневной жизни важно контролировать привычки, ведущие к ожирению, и худеть, если оно уже появилось.

