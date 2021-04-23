Опасно ли спать на левом боку

По словам доктора, спать хоть на правом, хоть на левом боку не вредно и не опасно, поскольку сердце надежно защищает реберный каркас. Как пояснил специалист, “когда вы лежите на правом боку, на левом боку, на спине, на сердце ничего давить не может”.

Гандельман считает, что спать нужно так, как это привычно человеку. В то же время ученый невролог, профессор Евгений Соков заметил, что вредно спать на животе — такая позиция заставляет поворачивать голову, что плохо сказывается на артериях, которые обеспечивают кровью мозг, на сосудах шеи. Невролог считает, что оптимально спать на правом боку, слегка согнув конечности.