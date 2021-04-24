Доктор раскрыл способ просыпаться бодрым и отдохнувшим

Как заявил медик, способ оставаться бодрым заключается в “правиле 90 минут”. По его словам, каждый цикл начинается c периода поверхностного сна, который затем переходит в глубокий сон и затем возвращается в поверхностный. “Каждый из этих циклов длится около 90 минут. Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов”, — пояснил Радж.