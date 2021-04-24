24.04.2021, 11:50
Доктор раскрыл способ просыпаться бодрым и отдохнувшим
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Врач Каран Радж раскрыл, что усталость по утрам может быть связана не с количеством часов, проведенных в кровати, а с пробуждением посреди цикла сна, — пишет Lenta. Соответствующий ролик он опубликовал в TikTok. Конечно, не научный журнал, но попробовать можно…
Как заявил медик, способ оставаться бодрым заключается в “правиле 90 минут”. По его словам, каждый цикл начинается c периода поверхностного сна, который затем переходит в глубокий сон и затем возвращается в поверхностный. “Каждый из этих циклов длится около 90 минут. Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов”, — пояснил Радж.
Специалист пояснил, что следует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо проснуться, пока человек не дойдет до времени, в которое ему комфортно лечь спать.