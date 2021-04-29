Художники, нуждающиеся в помощи, получают бесплатный суп в легендарном клубе Kuku

Союз художников в Таллинне предлагает своим участникам бесплатный суп. По словам хозяйки клуба Kuku Вирве Сирги, сложно сказать, почему некоторым интересен бесплатный суп. “В художественном городке много художников, которые здесь работают, некоторые люди приходят за супом из дома. Одна дама берет суп для прикованной к постели подруги. Для нее поход в клуб за супом — важное событие дня, есть повод красиво одеться и выйти из дома”.

По словам президента Союза художников Элин Кард, некоторые люди обращались за подобной помощью, но в основном это была собственная инициатива союза. “Ситуация в обществе по-прежнему тяжелая, и часто люди не решаются просить о помощи, поэтому это стало отличной возможностью помочь тем, кто нуждается”.

“Сейчас сложно не только художникам, но и людям культуры в целом”, — признается хозяйка клуба Kuku Вирве Сирги. Некоторые клиенты также рассказали ей, что выживают благодаря пакетам детского питания, которые раздаются из школ. “Многим людям не хватает общения из-за ограничений, поэтому они не просто приходят в клуб поесть, а хотят поговорить. Некоторые сидят дома 14 месяцев”, — сказала она.