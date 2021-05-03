Политик Маргус Цахкна рассказал о работе в Рийгикогу: “Там также можно просидеть четыре года, ничего не делая”

Я приложил все усилия, чтобы сделать IRL открытой и прогрессивной партией, но не нашел достаточной поддержки. Та же борьба сейчас снова происходит между правыми и Хелир-Вальдор Сеэдер. Там ничего не изменилось. Тогда партия пошла в неприемлемом для меня направлении. Было неудобно. Встречи по понедельникам могли привести к дебатам о том, являются ли геи людьми, можно ли женщинам делать аборт или нет, почему EKRE так популярен, а IRL — нет... Не для этого я пошел в политику по приглашению Марта Лаара.

Мир состоит из людей с разными мнениями, но я спросил себя: буду ли я оставаться в ситуации, когда меня принуждают? Поначалу вы страдаете от боли, когда идете против своих принципов. Вы страдаете в надежде, что боль пройдет сама по себе. Но она не проходит. Я узнал о себе одну вещь: я совершенно не приспособлен к принудительным ситуациям, когда моя свобода действий ограничена. Надо жить, думать и действовать свободно. “Отечество” выбрало свое направление, я выбрал свое.