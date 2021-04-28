ВИДЕО | 15 добровольцев провели 40 дней в пещере без дневного света
15 человек вышли из пещеры, расположенной на юго-западе Франции, после 40 дней нахождения под землёй в рамках эксперимента, который должен был выявить, как отсутствие часов, дневного света и внешних коммуникаций повлияет на их чувство времени.
В рамках проекта под названием Deep Time группа жила и исследовала пещеру. Естественного освещения там не было. Что касается температуры, то внутри она была около 10°С, относительная влажность была близка к 100%. Они никак не контактировали с внешним миром, не получали никаких новостей о пандемии, а также абсолютно не общались с друзьями и семьёй. Учёные из Human Adaptation Institute, который организовали проект стоимостью 1,2 миллиона евро, отметили, что эксперимент должен помочь им лучше понять, как люди адаптируются к резким изменениям в условиях жизни и окружающей среде.
Всё это время в сотрудничестве с лабораториями во Франции и Швейцарии учёные с помощью датчиков наблюдали за режимами сна, социальными взаимодействиями и поведенческими реакциями 15 членов команды. Одним из датчиков был крошечный термометр внутри капсулы, который участники глотали, как таблетку. Он измерял температуру тела и передавал данные на компьютер до тех пор, пока не выводился из организма естественным путём. Члены команды следили за своими биологическими часами, чтобы знать, когда просыпаться, ложиться спать и есть. Они считали свои дни не часами, а циклами сна. “Было действительно интересно наблюдать за тем, как эта группа синхронизируется”, — сказал Клот ранее в записи из пещеры. По его словам, совместная работа над проектами и постановка задач без возможности назначить время для встречи была особенно сложной.
Как и ожидалось, находившиеся в пещере добровольцы потеряли чувство времени. “И вот мы здесь! Мы просто вышли через 40 дней… Для нас это было настоящим сюрпризом, — рассказал директор проекта Кристиан Клот. — Мысленно мы вошли в пещеру 30 дней назад”. Один из членов группы и вовсе оценил время, которое они провели под землёй, в 23 дня. Йохан Франсуа, учитель математики и инструктор по парусному спорту, набегал в пещере около 10 кругов, чтобы всё это время оставаться в форме. Он сказал, что иногда у него возникало “внутреннее побуждение” покинуть это место. Без ежедневных обязательств и без детей задача заключалась в том, чтобы “извлечь выгоду из настоящего момента, даже не задумываясь о том, что произойдёт через один час, через два часа”, — сказал он.
“Это было похоже на то, как нажали на паузу, — рассказала Марина Лансон, одна из 7 женщин, принявших участие в эксперименте. По её словам, она не чувствовала никакой спешки и хотела бы остаться в пещере ещё на несколько дней, и тем не менее она была счастлива снова почувствовать ветер и услышать пение птиц. По словам Лансон, она не планирует заглядывать в свой смартфон ещё несколько дней, надеясь избежать “слишком жестокого” возвращения к реальной жизни.
Две трети участников выразили желание остаться под землёй ещё на какое-то время, чтобы завершить групповые проекты, начатые во время их пребывания там, сказал Бенуа Мовье, хронобиолог, участвовавший в исследовании. “Наше будущее как людей на этой планете будет эволюционировать, — сказал Клот после того, как оказался на поверхности. — Мы должны научиться лучше понимать, как наш мозг способен находить новые решения в любой ситуации”.