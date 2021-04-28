ВИДЕО | 15 добровольцев провели 40 дней в пещере без дневного света

15 человек вышли из пещеры, расположенной на юго-западе Франции, после 40 дней нахождения под землёй в рамках эксперимента, который должен был выявить, как отсутствие часов, дневного света и внешних коммуникаций повлияет на их чувство времени.

В рамках проекта под названием Deep Time группа жила и исследовала пещеру. Естественного освещения там не было. Что касается температуры, то внутри она была около 10°С, относительная влажность была близка к 100%. Они никак не контактировали с внешним миром, не получали никаких новостей о пандемии, а также абсолютно не общались с друзьями и семьёй. Учёные из Human Adaptation Institute, который организовали проект стоимостью 1,2 миллиона евро, отметили, что эксперимент должен помочь им лучше понять, как люди адаптируются к резким изменениям в условиях жизни и окружающей среде.

Всё это время в сотрудничестве с лабораториями во Франции и Швейцарии учёные с помощью датчиков наблюдали за режимами сна, социальными взаимодействиями и поведенческими реакциями 15 членов команды. Одним из датчиков был крошечный термометр внутри капсулы, который участники глотали, как таблетку. Он измерял температуру тела и передавал данные на компьютер до тех пор, пока не выводился из организма естественным путём. Члены команды следили за своими биологическими часами, чтобы знать, когда просыпаться, ложиться спать и есть. Они считали свои дни не часами, а циклами сна. “Было действительно интересно наблюдать за тем, как эта группа синхронизируется”, — сказал Клот ранее в записи из пещеры. По его словам, совместная работа над проектами и постановка задач без возможности назначить время для встречи была особенно сложной.