Техники флирта и ухаживания, которые реально работают

“Мой бойфренд был не из моей страны и почти не знал моего языка. Поэтому, когда он стал ухаживать за мной, я сказала, что ничего не получится. Но он попросил дать ему шанс и просто попробовать узнать его получше — а если ничего не выйдет, что ж, он сам будет отвечать за свое разбитое сердце. Он учился говорить на моем языке и открываться мне, он был таким трогательным! Сейчас, семь лет спустя, мы поженились”.

“Мой будущий муж занимался единоборствами. Я была начинающей и попросила объяснить мне приемчик. Он сделал подсечку, а когда я падала, подхватил меня и поцеловал. Это было романтично!”

“Он прочел мою любимую книгу, чтобы нам было о чем поговорить”.

“Для начала он завоевал сердце моего пса”.

“Я лежала в больнице, а мой будущий муж там работал. Он видел мое плохое настроение, и стал приносить мне то цветы, то апельсиновый сок. Когда стало холодно, он принес мне дополнительные одеяла, а когда у меня не было сил, мыл мне волосы. Он просто всегда был рядом”.

“Когда я сказала ему, что у меня нет времени бегать на свидания, он предложил ездить со мной по делам. Он просто был рядом и помогал мне во всем — заправить машину, забрать туфли из ремонта, надуть шарики к детскому празднику… Он всегда старался помочь и никогда не давил. Сейчас мы вместе. Когда сегодня он заметил, что я не позавтракала, он принес мне в машину кофе с пончиками”.

Он сказал: “У меня есть для тебя загадка”, затем взял меня за руку и провел линию по центру моей ладони. “Это река. Она слишком широка, чтобы перепрыгнуть, слишком глубока, чтобы перейти вброд, слишком быстра, чтобы переплыть, и слишком длинна, чтобы обойти ее. На одном ее берегу застрял кролик. Как ему пересечь реку?”

Минут 10 я пыталась угадать ответ, наконец, сдалась и спросила его, как все-таки кролик перебрался через реку. Он сказал: “Да какая разница? Я просто хотел подержать тебя за руку!”