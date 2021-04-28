Техники флирта и ухаживания, которые реально работают
“Мой бойфренд был не из моей страны и почти не знал моего языка. Поэтому, когда он стал ухаживать за мной, я сказала, что ничего не получится. Но он попросил дать ему шанс и просто попробовать узнать его получше — а если ничего не выйдет, что ж, он сам будет отвечать за свое разбитое сердце. Он учился говорить на моем языке и открываться мне, он был таким трогательным! Сейчас, семь лет спустя, мы поженились”.
“Мой будущий муж занимался единоборствами. Я была начинающей и попросила объяснить мне приемчик. Он сделал подсечку, а когда я падала, подхватил меня и поцеловал. Это было романтично!”
“Он прочел мою любимую книгу, чтобы нам было о чем поговорить”.
“Для начала он завоевал сердце моего пса”.
“Я лежала в больнице, а мой будущий муж там работал. Он видел мое плохое настроение, и стал приносить мне то цветы, то апельсиновый сок. Когда стало холодно, он принес мне дополнительные одеяла, а когда у меня не было сил, мыл мне волосы. Он просто всегда был рядом”.
“Когда я сказала ему, что у меня нет времени бегать на свидания, он предложил ездить со мной по делам. Он просто был рядом и помогал мне во всем — заправить машину, забрать туфли из ремонта, надуть шарики к детскому празднику… Он всегда старался помочь и никогда не давил. Сейчас мы вместе. Когда сегодня он заметил, что я не позавтракала, он принес мне в машину кофе с пончиками”.
Он сказал: “У меня есть для тебя загадка”, затем взял меня за руку и провел линию по центру моей ладони. “Это река. Она слишком широка, чтобы перепрыгнуть, слишком глубока, чтобы перейти вброд, слишком быстра, чтобы переплыть, и слишком длинна, чтобы обойти ее. На одном ее берегу застрял кролик. Как ему пересечь реку?”
Минут 10 я пыталась угадать ответ, наконец, сдалась и спросила его, как все-таки кролик перебрался через реку. Он сказал: “Да какая разница? Я просто хотел подержать тебя за руку!”
“Нам было 15 и мы пошли в кино. Как только мы сели, он решительно обнял меня за плечи и сказал: “Уж если начинать за тобой ухаживать, то чем раньше, тем лучше!”
“Парень сказал, что у меня сногсшибательные туфли, и спросил, где я их взяла. Ах да, мы были в боулинге”.
“Я шла по университетскому городку, споткнулась и уронила книги (чертовы сандалии на каблуке!) Он спросил меня, в порядке ли я, помог собрать книги книги и донес их до аудитории. Мы болтали всю прогулку, и когда мы добрались до места, он попросил мой номер телефона. Я оторвала листок бумаги и написала его, но без своего имени. Я хотела посмотреть, запомнил ли он мое имя, когда я его назвала. Он запомнил.
“Он сказал, что любит рисовать, и попросил мой электронный адрес, чтобы прислать посмотреть свои работы. На прощание он нарисовал для меня лося”.
“Мы познакомились на вечеринке, устроенной на Хэллоуин. Он сказал, что хочет смотреть на меня вечно, и подарил мне горсть шариков в форме глазных яблок”.
“Он купил мне книжку, которую я долго листала в книжном магазине, не решаясь приобрести”.
“Мой парень очень застенчив. Когда мы встретились, и он, и я были с друзьями, и он не решился ухаживать на мной. Но в тот же день он прислал мне смс-ку, написав, что я выглядела очаровательно. Это меня очень тронуло”.
“Это был мой первый день в старших классах. Он попросил полистать мой дневник, и на страничке, где полагалось вписывать контакты класса, написал свое имя и номер телефона”.
“Я сидела в баре. Ко мне подошел парень и с широкой улыбкой сказал. Привет! Сегодня я собираюсь за тобой всячески ухаживать, так что, для начала, что мне купить тебе выпить!” Он сказал это так весело и непринужденно, что я даже не смутилась. Мы встречались восемь месяцев”.
“Он всегда убирал мою посуду в столовой”.
“Мы встретились на домашней вечеринке, и когда я собиралась уходить, он проводил меня в комнату, где все раздевались, которая была по совместительству детской, и спросил меня: “Какого цвета карандаш ты предпочтешь, чтобы написать свой номер телефона?”
“Он спросил, кто мой любимый герой в “Звездных войнах” и подарил мне фигурку LEGO. Правда, чуть не испортил все, тут же попытавшись меня поцеловать. Ах да, это было в детском саду”.
“Я сказала ему, что у меня был тяжелый день, и он тут же купил мне огромный рожок мороженого”.
“Он смотрит мне в глаза, внимательно слушает и обсуждает то, что интересно мне, не зацикливаясь на себе. И мы вместе уже больше года”.
“Он пригласил меня в гости, сказав, что подготовил для меня сюрприз. Это действительно был сюрприз: он купил моих любимых конфет и скачал целую кучу выпусков моего любимого кулинарного шоу”.
“Когда мне было 16, я была в лагере. Мальчик, который мне нравился, принес целую кучу мандаринов и предложил помочь ему обстрелять ими наших приятелей. Это был восторг!”
“Он прислал мне фото двух лягушек, сидящих на листе кувшинки, и подписал: “Это мы”.
“Он узнал, что я люблю вяленую говядину, и купил мне целый пакет. А через несколько дней пришел в гости — с еще одним пакетом вяленой говядины и болшим букетом роз. Он оказался отличным бойфрендом, но отвратительным мужем. Но я все еще люблю его прежнего”.
“Он не пытался за мной ухаживать — просто все время слал мне смешные мемы. Мы все еще вместе, и я его обожаю”.
“Мы с компанией поехали за город на машине. Когда возвращались, сделали остановку по дороге. Я вышла размяться, посмотрела вверх и сказала: “Какие огромные звезды!” “Да, — отозвался он. — Хотелось бы, чтобы рядом была та, с которой можно на них смотреть!” Я обожаю романтические банальности”.
“Я приехала в чужой город в командировку, но у меня началась такая ужасная мигрень, что мне пришлось отменить встречу с человеком, с которым я должна была встретиться по работе. Могрень прошла только к вечеру. Мне очень хотелось поесть и что-нибудь выпить, но было уже очень поздно, и я не знала, куда можно податься. Тот, с кем я отменила встречу, был единственным человеком, которого я знала в городе, поэтому я написала ему смску, чтобы узнать, не знает ли он какого-нибудь открытого ресторанчика в моем районе. Он проехал 30 минут по городу посреди ночи, чтобы отвезти меня в круглосуточный ресторан и купить мне ужин”.