Психологи рассказали о неожиданной пользе сплетен

Дело в том, что, как показали предыдущие исследования, сплетни занимают примерно 14% ежедневных разговоров между людьми. Причем сплетничание — это совсем не обязательно распространение слухов и какой-то негативной информации о других людях, отмечают исследователи. Сплетни могут быть, и чаще всего являются, вполне нейтральными по тону.

Джолли и Чэн разработали онлайн-игру, которая помогла им разобраться, какую роль играет обмен сплетнями в общении между людьми. Сценарий игры, в ходе которой игрокам нужно было регулярно принимать решение — оставлять выигранные деньги себе или делить их между другими игроками, — позволял воспроизводить жизненные ситуации, когда на одного члена общества влияют действия других людей, с которыми он не связан напрямую и даже никогда их не видел.

При этом у игроков была возможность приватной беседы в чате с другими игроками. Это позволяло получать информацию о поведении остальных участников игры и основывать на ней свои решения. Особенно часто такие спонтанные обмены сплетнями происходили в ситуации, когда информация о других игроках была по большей части скрыта. Если же каждый из участников игры мог беспрепятственно наблюдать за другими, сплетни прекращались и люди в чатах просто болтали на разные темы.

В итоге Джолли и Чэн пришли к выводу, что обмен сплетнями — это не пустая болтовня, а сложное, многогранное поведение, которое выполняет в обществе много очень важных и полезных функций.

Когда друзья или коллеги по работе сплетничают о ком-то, коллектив становится сплоченнее. Обмен информацией о других людях помогает «сплетникам» формировать близкие, доверительные отношения, устанавливать социальные связи, а также узнавать о ком-то не напрямую, а через чужой опыт.