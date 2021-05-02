02.05.2021, 13:19
Ратас опубликовал фото с бревном. В комментариях его сравнили со Шварценеггером и Лениным(36)
Foto: Ilmar Saabas
Бывший премьер-министр Эстонии Юри Ратас в выходные опубликовал в своем аккаунте фэйсбука фотографию с бревном и бензопилой.
Пользователи начали каламбурить на тему схожести слов "зарплата" и "бревно" (palk) в эстонском языке.
Также лидера центристской партии должны были порадовать сравнения с Арнольдом Шварценеггером, который тоже был не прочь попозировать перед камерой со свежеспиленной древесиной.
Интересно, что в недавнем прошлом Юри Ратас выкладывал в своих соцсетях селфи со Шварценеггером.
Разумеется, вспомнили подписчики Юри Ратаса и про Владимира Ленина. Глава ЦК ВКБ (б) прочно ассоциируется у нескольких поколений людей, выросших в СССР, с переноской брёвен.
А с кем сравнили бы Юри Ратаса вы?
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