Житель Эстонии устроил у себя на участке склад "Мерседесов" и получил штраф 5000 евро

Олег, конечно, пытался хоть как-то оспорить решение, нанял знакомого юриста, но у того случилось какое-то горе и из-за этого решение не было вовремя опротестовано. Потом зачем-то Олег начал подавать заявления и в полицию, и в Полицию безопасности (КаПо), и в прокуратуру и даже пообщался с канцлером права.

Однако суровые эстонские законы действительно не позволяют просто так хранить у себя автомобили, на которых ты не ездишь, по крайней мере без специального разрешения Департамента окружающей среды.

Волостная управа считает, что она поступила еще более-менее лояльно, и Олег отделался легким испугом — всего лишь штрафом.

Олегу, конечно, ничего сейчас уже не остается, как оплатить штраф и как можно скорее подавать на экологическое разрешение в Департамент окружающей среды. А то ведь без этого могут и еще раз оштрафовать, и уже не на 5000 евро, а на большую сумму.

Подробнее в сюжете: