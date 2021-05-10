Топчик
10.05.2021, 12:01

Колумнист Трийн Терамяэ бросила в сад соседям какашки. Дело дошло до суда

 (1)
6RS24JAN07Y1.JPG
6RS24JAN07Y1.JPG
Foto: Rene Suurkaev
Соседи жалуются на колумниста и предпринимателя Трийн Терамяэ. Суд тщательно обсудил все нюансы: например, были ли покрытые фекалиями вещи повреждены или их просто можно было почистить, пишет Eesti Ekspress.

Утро 28 июля 2020 года у Рийн, ее партнера Расмуса и их дочери началось весьма необычно: около восьми утра Рийн проснулась, как обычно проверила новости в телефоне, и посмотрела в окно. 10 секунд она успела полюбоваться видом, как вдруг раздался грохот — громко распахнулась металлическая дверь соседки.

Рийн вскочила с кровати и посмотрела: соседка Трийн Терамяэ на своей террасе. У нее в руках детский горшок. Он высыпала содержимое через бетонную ограду на террасу Рийн и Расмуса.

Запах был просто ужасный. Фекалии на полу террасы, гриле, белоснежных покрывалах бамбуковой террасной мебели, купальниках, которые сушились на террасе, пляжных полотенцах и спортивной обуви. Рийн и Расмус вызвали полицию.

Для дальнейшего чтения:
1.99 Купи статью мобильным платежом в один клик
Что такое Полный пакет Delfi?
Оставить комментарий Читать комментарии (1)